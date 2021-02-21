مروان محسن يشارك في مران الأهلي المصري قبل مواجهة سيمبا التنزاني

المصدر: وكالات

شارك مروان محسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري، في جزء من المران الجماعي للفريق الذي أقيم على ملعب جيمخانا في تنزانيا ظهر اليوم.

وأكد الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفريق في تصريحات للموقع الرسمي لناديه اليوم الأحد، أن مروان شارك في التدريبات البدنية وفقرات التدريبات بالكرة بشكل طبيعي في بداية المران.

وأضاف :"الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني فضل عدم مشاركة اللاعب في التقسيمة؛ حرصا على سلامته، وحتى لا تتجدد إصابته، حيث ستكون عودته بشكل تدريجي للمشاركة في التقسيمة".

وأوضح أن الجناح الأيسر طاهر محمد طاهر سوف ينتظم في التدريبات الجماعية للفريق بداية من الخميس المقبل بعد عودة الفريق من تنزانيا بعد تعافيه من الإصابة بشد في العضلة الضامة والتي تسببت في غيابه عن مواجهة المريخ السوداني ولم يكن ضمن البعثة بتنزانيا .

وشدد على أن الظهير الأيسر التونسي علي معلول، ظهير أيسر الفريق، بدأ في التعافي من إصابته بشد في العضلة الخلفية.

وقال أبو عبلة أن معلول سينتظم في التدريبات الجماعية بشكل تدريجي بداية من الخميس المقبل ولمدة 48 ساعة، وينتظم بعدها بشكل طبيعي في تدريبات الفريق الجماعية.

وقال إن معلول سيكون جاهزا للمشاركة في المباريات المقبلة عقب مواجهة سيمبا التنزاني، وذلك بعد انتهاء اللاعب من برنامجه التأهيلي المنفرد في القاهرة.

ويستعد الأهلي المصري لمواجهة فريق سيمبا التنزاني بعد غد الثلاثاء في الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news