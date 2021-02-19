ضربة موجعة جداً لريال مدريد قبل أيام من دوري "الأبطال"

المصدر: حميد نعمان - دبي

تلقى أنصار فريق ريال مدريد خبرا صادما اليوم، بعد تأكد غياب مهاجم الفريق، الفرنسي كريم بنزيمة عن لقاء بلد الوليد في الدوري الإسباني غدا، وكذلك احتمال كبير جدا أن يغيب عن اللقاء الأهم الثلاثاء المقبل أمام فريق أتالانتا الإيطالي في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقالت صحيفة "أس" الإسبانية إن بنزيمة لم يتدرب اليوم مع الفريق، حيث مايزال يعاني من الإصابة التي تعرض لها في لقاء فالنسيا الأسبوع الماضي بالدوري، بانتظار الإعلان الرسمي من النادي عن مدة غيابه. وسيعاني الريال بشدة مع غياب بنزيمة، خاصة في ظل غيابات مؤثرة أخرى على غرار البلجيكي إدين هازار، والبرازيلي رودريغو والأوروغوياني فالفيردي، والبرازيلي مارسيلو والاسباني اودريوزولا، وهذا إلى جانب المدافع الابرز سيرجيو راموس، وكذلك البرازيلي ميلتاو.

ولن يكون متاح أمام مدرب الفريق زين الدين زيدان في لقاء بلد الوليد سوى ماريانو دياز، إلى جانب هداف "الكاستيا" الشاب هوغو دورو.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news