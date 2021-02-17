البرازيلي ميكالي باقٍ في تدريب الهلال السعودي حتى نهاية الموسم

المصدر: وكالات

ذكر تقرير إخباري اليوم الأربعاء أن البرازيلي روجيرو ميكالي سيستمر في تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي حتى نهاية الموسم الجاري.

وذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية أن مصادر خاصة كشفت لها أن ميكالي، الذي جرى تعيينه بشكل مؤقت خلفا للروماني رازفان لوشيسكو، سيتولى المهمة حتى نهاية الموسم.

وأضافت أن إدارة نادي الهلال بدأت مفاوضاتها بشكل مباشر مع بعض الأسماء المساعدة التي تنوي الاستعانة بها، من أجل مساعدة ميكالي في الجهاز الفني.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن ميكالي طلب من إدارة نادي الهلال الاستعانة بمدرب مساعد وفني تقني ومحلل بيانات وأخصائي تغذية، إلى جانب مدرب حراس مرمى ومدرب لياقة.

وكان نادي الهلال قد أعلن يوم الأحد الماضي إنهاء تعاقد لوشيسكو، بالتراضي بين الطرفين.

وذكر النادي في بيان نشره عبر حسابه الرسمي بموقع شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" :"قرر مجلس إدارة النادي برئاسة فهد بن سعد بن نافل إنهاء العلاقة التعاقدية بالتراضي مع المدير الفني رازفان لوشيسكو".

وأضاف البيان: "قرر المجلس تكليف مدرب فريق الهلال لكرة القدم تحت 17 عاما البرازيلي روجيرو ميكالي بتدريب الفريق خلال الفترة المقبلة".

ويحتل الهلال حالياً المركز الثالث في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين (دوري المحترفين السعودي) برصيد 33 نقطة بفارق خمس نقاط خلف الشباب المتصدر ونقطة واحدة خلف الأهلي.



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