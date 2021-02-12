موعد مباراة الزمالك ومولودية الجزائر بتوقيت الإمارات

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

يبدأ فريق الزمالك اليوم رحلة البحث من جديد عن الوصول إلى المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال إفريقيا عندما يستضيف فريق مولودية الجزائر، في افتتاح مبارياته بدور المجموعات ضمن منافسات المجموعة الرابعة من البطولة.



وكان الزمالك المصري قد وصل إلى المباراة النهائية الموسم الماضي قبل أن يخسر من الأهلي بنتيجة 2-1 في نهائي البطولة الإفريقية التي جمعت القطبين للمرة الأولى في تاريخ البطولة.



وتقام مباراة الزمالك ومولودية الجزائر عند الساعة 11:00 اليوم الجمعة في استاد القاهرة الدولي، وتضم المجموعة الرابعة إلى جانب الفريقين كلاً من الترجي الرياضي التونسي وتونغيث السنغالي.



وأكد المدرب البرتغالي باتشيكو، أنه سيخوض منافسات مجموعة صعبة للغاية، بجوار مولودية الجزائر والترجي التونسي وتونغيث السنغالي، معتبرا أنها "مجموعة الموت"، ولا بد من تقديم بداية قوية، عبر الفوز في المباراة الافتتاحية للفريق في البطولة، وقال في المؤتمر الصحفي أمس: "نعلم جيدا فريق مولودية الجزائر، ودرسنا نقاط قوته، وسنبدأ المباراة بحذر.. نحترم المنافس، لأنه يملك لاعبين مميزين".

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