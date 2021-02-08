"وثيقة تاريخية" تكشف تفوق الأهلي المصري على بايرن ميونيخ

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

تداول جمهور الأهلي المصري "وثيقة تاريخية" ترجح كفة فوز الأهلي المصري على نجوم فريق بايرن ميونيخ الألماني، وتعود هذه الوثيقة إلى خبر فوز الأهلي على نجوم البافاري في مباراة جمعت الفريقين عام 1977 وانتهت بفوز الأهلي بنتيجة 2-1 في وقت كان فيه بايرن ميونيخ بطلاً لأوروبا ثلاثة مواسم متتالية.

وكانت صحيفة "الأخبار" المصرية فد عنونت غلافها في ذلك الوقت: "الأهلي يفوز على بايرن ميونيخ 2-1"، وأضافت "قدم الأهلي عرضاً قوياً واستحق الفوز على بطل أوروبا".

واقيمت المباراة الودية في استاد القاهرة أمام 70 الف متفرج، وأحرز هدفي الأهلي في المباراة شريف عبد المنعم، ومحمود الخطيب، بينما أحرز لبايرن ميونيخ النجم الأسطوري مولر، ومثل الأهلي المصري في هذه المباراة كلاً من: ثابت البطل، عبدالباقي، ماهر همام، مصطفى يونس، فتحي مبروك، محسن صالح، شطة، طاهر الشيخ، مصطفى عبده، ومحمود الخطيب وشريف عبد المنعم.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news