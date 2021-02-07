تعرف إلى موعد مباراة الأهلي المصري وبايرن ميونخ بتوقيت الإمارات

المصدر: محمد أبو إسماعيل - دبي

ينتظر الجمهور المصري والعربي القمة المنتظرة التي ستجمع بطل أوروبا بايرن ميونخ وبطل إفريقيا الأهلي المصري في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم، والتي ستقام مساء الاثنين 8 فبراير.

وكان الأهلي المصري قد صعد إلى المربع الذهبي وأفضل أربع فرق في العالم عقب فوزه على فريق الدحيل بهدف دون مقابل، لينتظر مواجهة بطل أوروبا الذي واجه العديد من المشاكل قبل مغادرة ألمانيا.

وتقام المباراة المنتظرة مساء يوم غد الاثنين الساعة 22:00 مساء بتوقيت الإمارات، وتقام المباراة الثانية في الدور نصف النهائي والتي تجمع تيغريس المكسيكي وبالميراس البرازيلي مساء اليوم الأحد عند الساعة 22:00 مساء بتوقيت الإمارات أيضاً.

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