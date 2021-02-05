نجم إنجليزي سابق ينتقد ليفربول.. والسبب محمد صلاح

المصدر: محمد أبوإسماعيل – دبي

انتقد نجم ليفربول والمنتخب الإنجليزي السابق بيتر كراوتش، اعتماد حامل لقب الدوري الإنجليزي فريق ليفربول على هداف الفريق محمد صلاح فقط، وبشكل مفرط في إحراز الأهداف، وقال إن ذلك من شأنه عرقلة مسيرة الفريق إذا كان يبحث عن المنافسة على درع الدوري.

وكان ليفربول تعرض للخسارة أمام برايتون بهدف نظيف، ما جعل يتأخر بفارق سبع نقاط عن مانشستر سيتي متصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز. ودعا كراوتش في تصريحات لصحيفة "ديلى ستار" الإنجليزية، البرازيلي روبرتو فيرمينو، إلى النهوض بعد هزيمة ليفربول المفاجئة أمام برايتون، وهي الثانية لهم على أرضهم لأول مرة منذ 2012.

وتابع: هناك اعتماد مفرط على محمد صلاح، يجب أن يتقدم فيرمينو، الأن صلاح هو الشخص الذي يسجل الأهداف، ولديه 20 هدفا، ونحن نتحدث عن عدم كونه في القمة". واضاف: "عندما لا يكون صلاح في الفورمة أو يضيع الفرص، لا أعتقد أن هناك من يستطيع انقاذ الفريق، خاصة عندما يخرج السغالي ساديو ماني، ويخرج جوتا، لذلك يجب على فيرمينو، أن ينهض ويطور من مستواه من أجل الفريق.

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