محمد صلاح في صدارة هدافي الدوري الإنجليزي

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

عاد النجم المصري، محمد صلاح، إلى التهديف من جديد في الدوري الإنجليزي، بعد توقف دام ست مباريات، ليحرز هدفين في مرمى وست هام يونايتد، ليتربع على عرش صدارة هدافي الدوري.



وكان ليفربول قد نجح في تحقيق الفوز على وست هام يونايتد، بنتيجة 3-1 في الجولة 21 من الدوري الإنجليزي الممتاز، ليصل إلى المركز الثالث برصيد 40 نقطة، وبفارق أربع نقاط عن المتصدر مانشستر سيتي، وتتبقى للأخير مباراة مؤجلة.

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