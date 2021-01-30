الهلال والنصر يجددان الصراع في «السوبر السعودي»

المصدر: الرياض - أ.ف.ب

يتجدد الصراع بين قطبي العاصمة السعودية الرياض، الهلال والنصر اليوم، عندما يلتقيان على ملعب الملك فهد الدولي على الكأس السوبر السعودية.

ويخوض كل من الهلال والنصر المباراة التي تجمع سنوياً منذ 2013 (لم تجر عام 2017) بين بطلي الدوري والكأس للمرة الرابعة.

وعلى مستوى الكأس السوبر، التقيا مرة واحدة كانت عام 2015 وانتهت بفوز الهلال بهدف نظيف.

ويتطلع الهلال إلى تحقيق الثلاثية المحلية وضم الكأس السوبر للدوري وكأس الملك، بينما يطمح النصر الى رد اعتباره بعد خسارته نهائي الكأس، وتحقيق لقب السوبر للمرة الثانية على التوالي.

وأكد المدرب الروماني للهلال رازفان لوتشيسكو أن «فريقه جاهز لمباراة الكأس السوبر» ضمن رغبته في رفع جميع الألقاب المحلية الخاصة بالموسم المنصرم.

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