حسين الشحات يتحول إلى مادة للسخرية.. "يد مارادونا" في حضور "الفار"!

المصدر: متابعات - محمد الحتو

سخر الجمهور المصري عبر مواقع التواصل الاجتماعي من لاعب الأهلي حسين الشحات بعد محاولته تقليد حركة الأسطورة الأرجنتيني دييغو مارادونا حين سجل الأخير هدفاً بيده في مونديال المكسيك عام 1986، إذ حلّق الشحات للكرة وحاول التحايل على الحكم للتهديف بيده بمرمى حارس بيراميدز شريف إكرامي خلال مباراة بالدوري المصري على الرغم من علمه بدخول تقنية الفيديو (الفار) والتطور الذي حلّ على كرة القدم منذاك الوقت وحتى 2021!.

وعلق لاعب المنتخب المصري والأهلي السابق عماد متعب على الحالة خلال تحليله لمباراة الأهلي وبيراميدز (صفر-صفر) على قناة "أون سبورت" المصرية الثلاثاء، وقال: "معرفش ليه حسين الشحات لمس الكرة دي بإيده بيعمل إيه الكرة دي لو عملها بدماغه كانت في الجول على طول لأن إكرامي طالع أصلا عن مرماه.. والكرة كانت نازلة على دماغه".

وجاء التعليق الطريف من معلق المباراة مدحت شلبي بقوله: "حسين الشحات دانتا ولا مارادونا، بلدي أوي يا حسين الدنيا كلها شافتك يا جدع"!.

وبعد دقائق من الحالة، دخل الجمهور وعلى وجه الخصوص أنصار الغريم التقليدي الزمالك للسخرية من الموقف وانتشرت صورة عن حكام داخل غرفة (الفار) وحالة من الضحك تسيطر عليهم بسبب الحالة، وقال المشجع مازن 74: "المتش مقفول اوي ومحدش عارف يعمل حاجه حسين الشحات انا هتصرف".

بدوره، قال المشجع الذي يدعى "سنوات" ساخراً من كثرة اعتراضات النادي الأهلي السابقة على الحكم: "جهاد جريشة (حكم المباراة) منع هدف مؤكد للاهلي.. الاهلي يصدر بيان يستنكر أخطاء التحكيم في كورة حسين الشحات".

أما المشجع الأهلاوي "هيما" فقال: "يا ناس محدش ياخد منا حسين الشحات و مروان محسن و يدينا مروحه ولا حتى ببلاش؟!".

يذكر أن حسين الشحات لعب مع الأهلي 72 مباراة بكل البطولات سجل 19 هدفاً وصنع 18، بينما شارك في الدوري فقط في 44 مباراة سجل خلالها 11 هدفا وصنع ستة أهداف أخرى فقط.

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