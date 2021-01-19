ميلان يعلن التعاقد رسميا مع الكرواتي ماندزوكيتش

المصدر: وكالات

سيمنح قدوم المهاجم الكرواتي المخضرم ماريو ماندزوكيتش إلى نادي ميلان "سلاحا إضافيا"، بحسب ما ذكر ستيفانو بيولي مدرب متصدر الدوري الإيطالي لكرة القدم، الذي أكد التعاقد مع اللاعب حتى الصيف المقبل مع إمكانية التجديد له، ما يزيد من قوة الفريق الذي يقود هجومه السويدي زلاتان إيبراهيموفيتش. وقدم النادي لاعبه الجديد اليوم، من خلال حسابه في "تويتر".

وقال بيولي بعد فوز فريقه على كالياري (2-صفر) ليوسع الفارق في الصدارة إلى 3 نقاط مع أقرب مطارديه انتر "أنا سعيد، هذا سلاح إضافي. مجددا، اصبح النادي طموحا، قدوم ماندزوكيتش يصب في هذا الاتجاه. قد نتعرض لاصابات، حالات ايجابية (فيروس كورونا المستجد)، سنحتاج للكثير من اللاعبين".

وتابع لشبكة "سكاي" الايطالية بعد انتهاء المرحلة 18 من "سيري أ": "عندما اقترح النادي علي ماندزوكيتش وافقت فورا، فهو يبحث دوما عن الفوز، متحفز ويمنحنا حلولا إضافية". واوضح ان لاعب يوفنتوس وبايرن ميونيخ الالماني السابق البالغ 34 عاما يحتاج الى الوقت لاستعادة لياقته، إذ بقي من دون ناد منذ الصيف الماضي.

وكان المهاجم الرئيس في ميلان السويدي العملاق زلاتان إبراهيموفيتش قد غاب عن نحو 15 مباراة هذا الموسم في مختلف المسابقات، بعد اصابته بكورونا وتعرضه للاصابات. وأكد ميلان ما ذكرته الصحف المحلية عن التعاقد مع ماندزوكيتش حتى نهاية الموسم، متحدثا عن تمديد محتمل "للموسم المقبل". وغرد ميلان "لدينا رقم 9 جديد"، مضيفا "أهلا وسهلا بك ماريو ماندزوكيتش".

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