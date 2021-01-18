بالأرقام.. محمد صلاح ثاني أسوأ لاعب في ليفربول

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

سقط النجم المصري وهداف الدوري الإنجليزي وفريق ليفربول محمد صلاح، تحت مقصلة النقد من جديد في قمة الدوري الإنجليزي التي جمعت ليفربول مع مانشستر يونايتد في الأنفليد، وانتهت بالتعادل السلبي، حيث حصل اللاعب على تقييم سيء إضافة إلى هجوم المحللين على اللاعب ونجوم ليفربول السابقين.

وكان ليفربول قد تعادل مع مانشستر يونايتد سلبياً في مباراة لعبها النجم المصري كاملة ولكنه لم يكن بالشكل المطلوب وليس هو بمفرده وإنما خط الهجوم بالكامل الذي يواجه أزمة في المباريات الأخيرة.

وطبقاً لشبكة “هوسكورد” العالمية والمتخصصة في أرقام إحصائيات اللاعبين فإن محمد صلاح حصل على تقييم 6.4/10 حيث أوضحت أنه استحوذ على الكرة بنسبة 4.3%، وبلغت نسبة تمريراته الصحيحة 93%، وفاز محمد صلاح في الصراعات الهوائية مرتين، وتدخل على الخصم بنجاح مرتين.

وفقد محمد صلاح الاستحواذ على كرته خمس مرات، وصوب ثلاث تسديدات، منها واحدة خارج المرمى، واثنتان تم اعتراضهما من قِبل الخصم، ليصبح صاحب الـ28 عاما ثاني أسوأ لاعب في تشكيلة ليفربول الأساسية، بعد زميله شيردان شاكيري (6.3) وثالث أسوأ لاعب في المباراة عامة من حيث التقييم بعد كل من شاكيري، وماركوس راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد، الذي حصل على تقييم 6 من 10.

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