رقم يحدد ملامح الرئيس المقبل لنادي برشلونة

المصدر: وكالات

أعلن نادي برشلونة الإسباني أمس أن رئيسه السابق خوان لابورتا وثلاثة مرشحين اخرين اجتازوا المرحلة الأولى من الترشح لانتخابات الرئاسة، بحصول كل منهم على 2257 توقيعا ضروريا من المنتسبين للنادي. وأظهرت الأرقام الخاصة بالتوقيعات التي جمعها كل مرشح، عن الرئيس المتوقع للنادي، ويتعلق الامر بلابورتا الذي جمع رقما كبيرا بلغ (10272) توقيعا، مقارنة بصاحب المرتبة الثانية فونت (4713)، وفريتشا (2822)، وروسو (2510).

وأشار النادي الكاتالوني في بيان له إلى أن المرشحين المقبولين اضافة إلى لابورتا هم فيكتور فونت وتوني فريتشا وإيميلي روسو. وأضاف: لم يتمكن جوردي فاري وكزافييه فيلاجوانا وأغوستي بينيديتو ولويس فرنانديز آلا وبيري رييرا من الوصول إلى الحد الأدنى من عدد التواقيع المطلوبة. وتنتهي عملية عد التواقيع والتحقق من صحتها الخميس المقبل.

وتنص اللوائح في النادي على أنه يجب على المرشح الطامح لخوض الانتخابات جمع ما لا يقل عن 2257 توقيعا ضروريا من المنتسبين للنادي (المشجعون-المساهمون) ليصبح مرشحا رسميا.

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