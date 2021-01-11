حقيقة عودة حسين الشحات نجم الأهلي المصري إلى الإمارات

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

تداولت بعض المواقع الفترة الماضية خبر عودة نجم النادي الأهلي المصري حسين الشحات، ولاعب العين السابق إلى الدوري الإماراتي من جديد، وذلك من بوابة فريق الوحدة، وهو من الأخبار المنتشرة الفترة الماضية بقوة رغبة من فريق العاصمة في تدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وكان حسين الشحات قد خاض تجربة احترافية مميزة مع فريق العين ولعب معه كأس العالم للأندية، وظهر بشكل رائع قبل أن يعود إلى الدوري المصري من بوابة حامل لقب الدوري فريق الأهلي.

ورداً على هذا التساؤل نفى مصدر مسؤول في النادي الأهلي المصري في تصريح لموقع “كورة” ما تم تداوله أخيراً، عن ترك النادي الأهلي المصري للاعب، وأشار إلى أن نادي الوحدة لم يفاوض اللاعب أو النادي الأهلي بشأن اللاعب، ولا يوجد نية لدى بطل الدوري المصري لترك اللاعب.

ويعتبر اللاعب من العناصر الأساسية التي يعتمد عليها مدرب فريق الأهلي، الجنوب إفريقي موسيماني، وكان سبباً رئيساً في تتويج الأهلي المصري بثلاثية الموسم الماضي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news