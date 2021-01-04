بالصور.. سيارة لنقل الموتى مخصصة للاعبين المصابين في مباراة بالدوري المصري

المصدر: أحمد طارق- دبي

شهدت مباراة الكوم الأحمر أمام البراجيل في الجولة الأولى من الدوري المصري لكرة القدم للدرجة الرابعة واقعة غريبة بعدما تم تخصيص سيارة نقل الموتى لنقل اللاعبين المصابين أثناء المباراة.



وذكر موقع "يالا كورة" المصري أن رئيس لجنة المسابقات للقسم الرابع والناشئين صالح عبدالحميد وجد مفاجأة صادمة، عندما قام بعمله كمراقباً للمباراة بتفقده سيارة الإسعاف المخصصة لنقل اللاعبين المصابين، إذ اكتشف أنه تم استبدال سيارة الإسعاف بسيارة أخرى لنقل الموتى، وداخلها تابوت.



وأشار إلى أن مراقب المباراة قرر منح مهلة لتوفير سيارة إسعاف أخرى، قبل أن يقرر إلغاء المباراة.

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