بالفيديو..مشجع يقتحم الملعب ويعتدي على حكم في الدوري السوري.. والحكم يرد بالضرب

المصدر: جوني جبور-دبي

اضطر الحكم الدولي السوري محمد العبدالله، إلى إيقاف مباراة فريقي "حرجلة" وضيفه "جبلة" ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري السوري الممتاز لكرة القدم، بعد أن شهدت الدقيقة 71 من المباراة، اقتحام أحد المشجعين أرضية الملعب، والاعتداء بالركل على الحكم العبدالله، الذي لم يتوانى بدوره في الرد بالمثل وركل المشجع.

وتولت القناة الفضائية السورية، نقل حي للمباراة التي شهدت في الدقيقة 71 إدراك فريق جبلة التعادل، واتبع باقتحام احد المشجعين أرضية الملعب والتوجه إلى الحكم الذي احتسب الهدف والقيام بركله، الأمر الذي أثار غضب الحكم الذي قام بدوره بركل "المشجع المعتدي"، واتبع بتدخل قوى حفظ النظام لفض حالة الاشتباك.

ولم يتوانى الحكم العبدالله عقب حالة الاعتداء من إطلاق صافرته في الدقيقة 74 معلناً نهاية المباراة، وبقاء النتيجة على حالها بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

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