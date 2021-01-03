إصابة مدرب المقاولون ومساعده بفيروس كورونا قبل مواجهة النجم الساحلي

المصدر: القاهرة - أ ف ب

اعلن نادي المقاولون العرب المصري اصابة مديره الفني عماد النحاس والمدرب المساعد علاء عبد الغني وخمسة لاعبين بفيروس كورونا وذلك قبل سفر بعثة الفريق اليوم الاحد الى تونس لمواجهة النجم الساحلي في اياب دور ال32 في كأس الاتحاد الافريقي لكرة القدم المقررة الاربعاء على الملعب الاولمبي بسوسة.

وكانت مباراة الذهاب بملعب المقاولون العرب قد انتهت بالتعادل السلبي وعانى المقاولون فيها من غياب 11 لاعب بسبب الاصابة بفيروس كورونا.

وأظهرت المسحة الطبية التي خضع لها الفريق إيجابية العينة لعماد النحاس وعلاء عبد الغني وخمسة لاعبين قبل سفر البعثة.

ويخضع المصابون للعزل الصحي وفقا لبروتوكول وزارة الصحة المصرية على ان يخضع المدير الفني والمدرب لمسحة جديدة في حال جاءت النتيجة سلبية سيلحقان بالفريق.

وغادرت بعثة فريق المقاولون العرب مطار القاهرة متجهة إلى تونس برئاسة محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة عضو مجلس إدارة النادي وتضم البعثة رامي عادل واحمد زهران ورامي ربيع مدربين ومحمد فتحي مدرب حراس المرمى، وتضم قائمة الفريق 23 لاعباً.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news