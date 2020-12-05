إيقاف لاعب في نادي بيراميدز بسبب المنشطات

المصدر: وكالات

كشف المدير الرياضي لنادي بيراميدز المصري هاني سعيد عن تفاصيل إيقاف صانع الألعاب إبراهيم حسن خلال الفترة الماضية وعدم قيده في قائمة الفريق خلال الموسم الجديد للدوري المصري. وقال هاني سعيد في بيان رسمي اليوم إن إبراهيم حسن تم اختياره للخضوع لكشف المنشطات في مباراة نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية أمام حوريا كوناكري الغيني، وبعد أيام تم إخطار النادي عن طريق الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، بإيقاف اللاعب لحين تحديد جلسة استماع بشأنه.

وأضاف أن الإجراء الاعتيادي هو إيقاف اللاعب 3 أشهر لحين تحديد جلسة الاستماع وتقديم أدلة ومستندات، مشيرا إلى أن اللاعب أقر بأنه كان يحصل على بعض الأدوية العلاجية دون استشارة طبيب النادي خلال الفترة الماضية.

وأوضح أنه "بعد تبين حسن نية اللاعب وأنه حصل على الأدوية بغرض العلاج كإجراء طبي والخطأ أنه لم يراجع طبيب الفريق في الأمر، فإن النادي قرر الوقوف بجانبه وتقدم بالتماس للاتحاد الأفريقي لكرة القدم لمراجعة العقوبة ضد اللاعب وتم رفعه من جانب (الكاف) للمنظمة الدولية لمكافحة المنشطات مع تكليف محامي سويسري متخصص في هذا النوع من القضايا لمتابعة القضية والدفاع عن اللاعب في الجلسة التي تحدد لها يوم 6 ديسمبر الجاري".

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