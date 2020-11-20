إصابة لاعب الأهلي المصري بفيروس كورونا
أعلن النادي الأهلي المصري اليوم الجمعة إصابة صالح جمعة لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم، بعدوى فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد-19.
وذكر الأهلي في بيان رسمي عبر موقعه على الإنترنت اليوم الجمعة: "أثبتت المسحة الطبية التي خضع لها صالح جمعة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، إيجابية العينة، ويخضع اللاعب لبرنامج علاجي وفقا للبروتوكول الطبي الخاص بوزارة الصحة".
وأضاف أن صالح جمعة كان قد أجرى مسحة طبية أمس الخميس مع الفريق، استعدادا لمواجهة أبوقير للأسمدة التي تقام مساء غد السبت في دور الثمانية ببطولة كأس مصر، ومن المقرر أن يخضع اللاعب لمسحة طبية جديدة خلال الساعات المقبلة.
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