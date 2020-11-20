أسطورة الكرة الإنجليزية يعاني الخرف.. وجماهير تدعمه من دبي

المصدر: معاذ كمبال - أبوظبي

أعلنت بيني زوجة أسطورة فريق سندرلاند وقائد المنتخب الإنجليزي السابق، ديف واتسون، أنه يعاني الإهمال وأصبح منسياً تماماً خلال صراعه الحالي مع مرض الخرف الذي تم تشخيصه به قبل ست سنوات، والذي قد يكون سببه ناجماً عن تكرار الضربات الرأسية للكرة خلال مشواره مع كرة القدم.

وعلى مدار سنوات قضاها اللاعب، الذي توّج مع «القطط السوداء» بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي عام 1973، وهو يكافح مرض الخرف إلا أنه لم يتلقَّ سوى القليل من الدعم من قبل اتحاد اللاعبين القدامى، ما جعل زوجته تصفه بـ«قائد المنتخب المنسي» خلال مقابلة صحافية أجرتها معها صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

وقالت الصحيفة: «إن قائد المنتخب الإنجليزي (المنسي) تلقى مئات الرسائل من حول العالم، بعدما قررت الجماهير نصب صندوق بريد على شكل قميص فريق سندرلاند أمام ملعب النادي، حتى تضع الجماهير الرسائل التي تريد توجيهها إلى اللاعب الأسطورة، ولم يكن مفاجئاً أن يستقبل صندوق البريد المئات من الرسائل في فترة وجيرة». وكشفت الصحيفة البريطانية أن «من بين الرسائل التي وصلت إلى صندوق البريد جاءت من خارج المملكة المتحدة، وتحديداً من دبي، وهو ما يفسر أن اللاعب لديه معجبين حتى خارج البلاد».

وقالت بيني، زوجة اللاعب، إن مشجعي النادي والجماهير كانوا داعمين بشكل مذهل، نريد أن نشكرهم من أعماق قلوبنا».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news