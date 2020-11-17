"ميدو" يوجه انتقادات لاذعة لصلاح.. وموعد محتمل لعودته إلى ليفربول

المصدر: حميد نعمان - دبي

قال النجم السابق للمنتخب المصري، المدرب أحمد حسام "ميدو" إن نجم وهداف المنتخب المصري وفريق ليفربول الانجليزي، محمد صلاح يتحمل المسؤولية كاملة عن الإصابة التي لحقت به بفيروس كورونا. وقال إن صلاح تعامل بتساهل تام وبدون مسؤولية مع الإجراءات الاحترازية لتجنب الإصابة بالفيروس.

وأشار إلى أنه يتحمل نتيجة إصابته بالفيروس في توقيت مهم لمنتخب بلاده في ظل تصفيات كأس أمم إفريقيا، بجانب غيابه المحتمل عن مباريات مهمة لفريقه ليفربول. وقال إنه كان من المفترض أن يحترس من العدوى خلال حضوره حفل زفاف شقيقه. وجاءت تصريحات "ميدو" في قناة النهار التلفزيونية، ونقلتها كذلك وسائل إعلام مصرية على غرار صحيفة "اليوم السابع".

وانتقد ميدو الاتحاد المصري وكذلك وزارة الرياضة، وقال إنه من الغريب أن لا تتم معاتبة اللاعب على ما قام به، والتراخي الذي بدر منه تجاه الإجراءات الاحترازية. وقال ميدو إن أي لاعب ليس أكبر من المنتخب المصري، وأنه لا يجب أن يحصل على أي معاملة خاصة.

في جانب آخر، ذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية إن صلاح الذي يخضع حاليا لعزل منزلي، من المتوقع أن يعود إلى ليفربول الخميس المقبل، مع توقعات بأن تكون المسحة المقبلة سلبية. وقالت إن ذلك سيكون خبرا سعيدا لليفربول، خاصة في ظل الإصابات الكثيرة التي لحقت بالفريق أخيرا.

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