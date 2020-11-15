بالصور.. جلسة تصوير عروسين مع محمد صلاح في الحجر الصحي

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

نشر الفنان المصري تامر حسني على صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك، صوراً لعروسين أقاما جلسة تصوير مع النجم المصري محمد صلاح أثناء تواجده في فندق إقامته لالتزامه بالحجر الصحي، لتتواصل مواقف محمد صلاح العفوية أثناء تواجده في مصر لأول مرة بعد فترة كبيرة من الغياب بسبب فيروس كورونا.

وكان النجم المصري قد تواجد في مصر بسبب انضمامه لمعسكر المنتخب المصري الذي يخوض مباراتين أمام منتخب توغو في التصفيات الإفريقية، وعلى هامش هذا التواجد الرسمي الأول حضر اللاعب حفل زفاف شقيقه بمجرد وصوله من لندن إلى القاهرة، وفي اليوم الثاني حضر حفل تكريمه من الاتحاد المصري بمناسبة فوزه بلقب الدوري الإنجليزي مع فريقه ليفربول قبل أن ينضم إلى المعسكر، ويعلن بعد ذلك عن إصابته بفيروس كورونا قبل يوم واحد من مباراة المنتخب وهو ما تسبب في غيابه.

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