بالصور.. محمد صلاح يحضر فرح شقيقه في مصر قبل الانضمام للمنتخب

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

حضر النجم المصري محمد صلاح، هداف فريق ليفربول الإنجليزي، فرح شقيقه في مصر، بمجرد وصوله إلى العاصمة المصرية القاهرة، قادماً من العاصمة البريطانية لندن، وذلك للانضمام إلى المنتخب المصري من أجل خوض مباراتي توغو في تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

ونشر محمد صلاح، فيديو لحظة وصوله إلى مصر على حسابه الخاص بموقع التواصل الإجتماعي إنستغرام (الإستوري)، قبل أن يتوجه إلى فرح شقيقه، حيث أظهرت مواقع التواصل الإجتماعي صور وفيديوهات للاعب، وهو متواجد وسط أهله ومعارفه، كما رقص مع شقيقه احتفالاً بعرسه، والذي يبدو أنه تم تحديده خصيصاً في هذا الموعد، وهو أول ظهور لصلاح في مصر، عقب التوقف والمنع من السفر بسبب أزمة كورونا.

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