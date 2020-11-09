زلاتان لن يسدد ركلة الجزاء المقبلة مع ميلان

المصدر: وكالات

كشف المهاجم السويدي المخضرم زلاتان ابراهيموفيتش انه سيتخلى عن تسديد ركلات الجزاء مع ناديه ميلان متصدر الدوري الإيطالي لكرة القدم، لمصلحة زميله العاجي فرانك كيسييه، بعد اهداره ركلة ضد ضيفه فيرونا (2-2) أمس الأحد في المرحلة السابعة.

وقال الهداف البالغ 39 عاما الذي اهدر ثلاث ركلات جزاء متتالية مع ميلان وأربع في آخر ست محاولات "ركلة الجزاء المقبلة، سأتركها لكيسييه، هكذا أفضل".

وتابع زلاتان الذي عاد وسجل هدف التعادل لفريقه بكرة رأسية في اللحظات الاخيرة رافعا رصيده الى ثمانية اهداف هذا الموسم في "سيري أ"، لشبكة "سكاي سبورتس": "افتقدت اليوم للوضوح والغريزة القاتلة أمام المرمى، لم امتلكها اليوم خلافا للعادة".

وقبل تسديده ركلة الجزاء في الدقيقة 65، قال له حارس فيرونا ماركو سيلفستري "ألم تهدر الأخيرة؟"، فعلق المهاجم العملاق "لم يكن مخطئا، أهدرت الاخيرة".

يقدّم ميلان موسما رائعا في الدوري وهو احد ثلاثة اندية لم تخسر مع ساسوولو ويوفنتوس، ليتصدر الترتيب مع 17 نقطة من 7 مباريات. وعن المنافسة على لقب الدوري، اضاف الهداف البارع "يجب ان نحدد أهدافا ولا ندخل أرض الملعب للترفيه فقط".

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