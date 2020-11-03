برشلونة يواجه فريقاً يغيب عنه 13 لاعباً.. وميسي مهدد بعدوى كورونا

المصدر: حميد نعمان - دبي

يستعد فريق برشلونة لملاقاة ضيفه الأوكراني، دينامو كييف غدا في الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا. وباتت المباراة مهددة بالتأجيل بشدة بسبب حجم إصابات كورونا التي جعلت دينامو كييف يخسر رسميا في هذا اللقاء خدمات 9 لاعبين، بجانب لاعب آخر موقوف، ولاعبين مصابين، بمعنى غياب 13 لاعباً. ومع تصعيد بعض اللاعبين الشباب، بات لديه فقط 13 لاعباً متاحين للمباراة.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" المقربة من نادي برشلونة إنه في حال ثبتت حال واحدة أخرى، فسيعني ذلك تأجيل المباراة رسميا. ومن أبرز الغائبين تسيتاشفيلي، وشابارينكو وموكيلنكو وبويكو.

وتزيد المخاوف لدى برشلونة، من احتمال أن تتطور حالة لاعبين آخرين في الفريق الأوكراني وتظهر عليهم الاعراض لاحقا، ما قد يعرض نجوم برشلونة للإصابة، وعلى رأسهم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

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