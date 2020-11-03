تطورات أزمة محمود كهربا وعضو اتحاد الكرة وبيان النادي الأهلي المصري

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

أعلن النادي الأهلي المصري بشكل رسمي عن التقدم بشكوى ضد عضو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة المصري محمد فضل، ولجنة الانضباط بسبب ما حدث في حفل تسليم درع الدوري للنادي الأهلي المصري.

وكان حفل تسليم الدرع للأهلي المصري قد شهد اشتباك بين محمد فضل ومحمود كهربا أثناء احتفال الفريق بدرع الدوري، بعدما قام عضو اتحاد الكرة بمسك يد كهربا ودفعه بعيداً عن مؤمن زكريا وهو ما لم يقبله كهربا ليتطور الأمر إلى اشتباك.

وأعلن الأهلي بصورة رسمية على حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، عن التقدم بشكوى إلى اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني ولجنة الانضباط ضد محمد فضل بعد واقعة تعديه على كهربا.

وذكر النادي في بيانه الرسمي أن اللاعب محمود كهربا قد تقدم بمذكرة إلى مدير الكرة سيد عبد الحفيظ يطلب فيها شكوى محمد فضل إلى اتحاد الكرة ولجنة الانضباط بعد التعدي عليه في مشهد تابعه الملايين، وبالفعل قام عبد الحفيظ برفع الأمر إلى إدارة النادي والتي تضامنت مع اللاعب في شكواه واتخذت الإجراءات السابق الإشارة إليها، وذلك بعدما تأكدت من خلال الفيديوهات أن اللاعب لم يخطئ ولم تصدر عنه أي إساءة في حق محمد فضل.

وكشف فضل بعد ذلك عن انتهاء أزمته مع محمود عبد المنعم "كهربا" بعد زيارة الأخير لاتحاد الكرة، وقال فضل في مداخلة بقناة الأهلي: "هناك لغط على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض البرامج، ملخص القصة أن أخ صغير زار أخوه الكبير في بيته، "اتحاد الكرة" والأمر انتهى".

وأضاف فضل: "كان اللقاء بحضور عمرو الجنايني ومحمد مرجان ووليد العطار ومحمد بركات، عندما يأتي أحد إلى بيتك وأخ صغير فالأمر انتهى بالنسبة لي في تلك القصة".

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