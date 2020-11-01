تعرف إلى ترتيب محمد صلاح في صدارة هدافي الدوري الإنجليزي

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

واصل محمد صلاح زحفه نحو صدارة هدافي الدوري الإنجليزي بعدما أحرز هدفه السابع هذا الموسم مع فريق بعدما سجل هدف التعادل لفريقه في شباك وست هام يونايتد، في المباراة التي جمعت الفريقين في إطار الأسبوع السابع في الدوري الإنجليزي.

وبعد الهدف الذي أحرزه محمد صلاح أصبح يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 7 أهداف ويشاركه المركز كالفيرت لوين، نجم إيفرتون، بنفس الرصيد، بينما يتصدر الجدول نجم توتنهام سون هيونغ مين، برصيد 8 أهداف.

كما يتواجد في القائمة لاعب ليستر سيتي جيمي فاردي، برصيد 6 أهداف، يشاركه لاعب ليدز يونايتد باتريك بامفورد، ثم يأتي هاري كين لاعب توتنهام بعد ذلك برصيد 5 أهداف.

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