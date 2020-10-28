رسمياً.. رونالدو يغيب عن مواجهة برشلونة

المصدر: وكالات

يفتقد يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم، الليلة البرتغالي كريستيانو رونالدو، المتواجد في الحجر الصحي منذ أسبوعين بعد إصابته بفيروس كوفيد-19، وذلك خلال مواجهة برشلونة في دوري أبطال أوروبا. وجاء ذلك بعد الإعلان الرسمي قبل قليل من يوفنتوس عن قائمة اللاعبين الذين تم استدعاؤهم للمباراة.

وتجاوز رونالدو الحد الأدنى لفترة الحجر الصحي وهي عشرة أيام، لكنه كان يحتاج إلى نتيجة فحص سلبية بحلول ليلة الثلاثاء، أي قبل 24 ساعة من المباراة، لملاقاة غريمه التقليدي الأرجنتيني ليونيل ميسي. لكن نتيجة فحص كوفيد-19 الإيجابية، أجلت لقاء النجمين حتى مباراة الإياب في الثامن من ديسمبر المقبل، في كاتالونيا. واعلن عن اصابة رونالدو بفيروس كورونا المستجد قبل اسبوعين خلال تواجده مع منتخب بلاده وخضع للحجر الصحي منذ عودته الى ايطاليا.

وبحسب "تي في اي"، فان نتيجة رونالدو جاءت ايجابية خلال 18 فحصا خضع له للكشف عن فيروس كورونا. وغاب رونالدو عن 3 مباريات لفريقه، بينها ضد دينامو كييف الاوكراني في مستهل مشواره في دوري الابطال وفاز فيها يوفنتوس بهدفين نظيفين الاسبوع الماضي. وواصل رونالدو، الذي لا تظهر عليه أعراض الفيروس، التدريب في المنزل حيث واظب على نشر مقاطع فيديو له على وسائل التواصل الاجتماعي وهو يتدرب في صالة ألعابه الرياضية الخاصة ذات التقنية العالية، بعد اجراء تعديلات على شكله الخارجي بحلقه شعر رأسه كاملا.

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