رونالدو يخضع لـ18 "فحص كورونا".. وغيابه عن لقاء برشلونة لم يعلن رسمياً

المصدر: وكالات

كشفت تقارير صحافية في ايطاليا والبرتغال بان فحص الكشف عن فيروس كورونا الذي خضع له النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، ما زالت نتيجته ايجابية عشية مواجهة فريقه يوفنتوس الإيطالي لضيفه برشلونة الاسباني في دوري ابطال اوروبا، من دون ان يصدر اي بيان رسمي يؤكد غيابه حتى الان عن المواجهة المرتقبة ضد النجم الارجنتيني ليونيل ميسي.

وقالت اذاعة "تي في اي" البرتغالية إن رونالدو "خضع لفحص للكشف عن كوفيد-19 جاءت نتيجته ايجابية مرة جديدة"، وهو الـ18 منذ إصابته قبل عشرة أيام، لكنه مايزال متمسكا ببصيص من الأمل للمشاركة أمام ميسي وقائده الارجنتيني ليونيل ميسي اليوم. واشارت الى ان النجم البرتغالي ينتظر حاليا فحصا آخر اجراه الاتحاد الاوروبي للعبة (ويفا)، اذا جاءت نتيجته ايجابية سيغيب بالتالي عن المباراة ضد برشلونة. واعلن عن اصابة رونالدو بفيروس كورونا المستجد قبل اسبوعين خلال تواجده مع منتخب بلاده وخضع للحجر الصحي منذ عودته الى ايطاليا.

في المقابل، اكدت شبكة "سكاي سبورت" وصحيفة "غازيتا ديلو سبورت" الايطاليتين ان نتيجة فحص رونالدو جاءت ايجابية وسيغيب عن المباراة ضد برشلونة. وغاب رونالدو عن 3 مباريات لفريقه، بينها ضد دينامو كييف الاوكراني في مستهل مشواره في دوري الابطال وفاز فيها يوفنتوس بهدفين نظيفين الاسبوع الماضي. وبموجب قوانين الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا)، يحتاج الفائز بالكرة الذهبية خمس مرات إلى اختبار سلبي قبل 24 ساعة من موعد المباراة ضد برشلونة ليكون ضمن التشكيلة التي ستخوض اللقاء.

وواصل رونالدو، الذي لا تظهر عليه أعراض الفيروس، التدريب في المنزل حيث واظب على نشر مقاطع فيديو له على وسائل التواصل الاجتماعي وهو يتدرب في صالة ألعابه الرياضية الخاصة ذات التقنية العالية، بعد اجراء تعديلات على شكله الخارجي بحلقه شعر رأسه كاملا. وكتب رونالدو تحت صورة له وهو يرفع ابهامه في إشارة للنجاح "النجاح في الحياة لا يقاس بما تحققه، بل بالعقبات التي تتغلب عليها".

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