بارتوميو يودع برشلونة.. والنادي يوافق على المشاركة في "الدوري السوبر الأوروبي"

المصدر: وكالات

تحوّلت الشائعات المتداولة منذ مدة عن مشروع كبير يدعى "الدوري السوبر الأوروبي" يصب في مصلحة الأندية الكبيرة إلى حقيقة مع استدعاء بارتوميو وسائل الإعلام للإعلان عن استقالته، فقد رمى الرئيس السابق قنبلة إعلامية صغيرة. وودع بارتوميو أسرة نادي برشلونة بعد أن أعلن رسميا تقديم استقالته مع أعضاء مجلس إدارته، لكنه فاجأ الجميع حين قال أمس:"وافق مجلس الإدارة على قبول الشروط المسبقة للمشاركة في الدوري السوبر الأوروبي لكرة القدم بين الأندية"، موضحاً أن "قرار المشاركة في هذه المسابقة، يحتاج إلى التصديق من جمعية ممثلي سوسيوس (المشجعون-المساهمون) لبرشلونة". وهذا أول تأكيد رسمي لمشروع الدوري المغلق بين كبار أندية القارة العجوز.

وكانت الصحف البريطانية كشفت الأسبوع الماضي عن الخطوط العريضة لهذه البطولة. وأشارت "سكاي سبورت" في 20 الجاري إلى أن المفاوضات الخاصة بانشاء هذه المسابقة التي ستنافس بطولات الاتحاد الاوروبي على غرار دوري الأبطال ويوروبا ليغ، على وشك التحقق. ومن المفترض أن تجمع هذه البطولة "السوبر" أفضل 18 ناديا في البطولات الأبرز في أوروبا، مع اجراء مباريات فاصلة في نهاية كل موسم، على طريقة نظام التجمع الذي أقيم في أغسطس الماضي بين ثمانية أندية في دوري الأبطال الأخير في لشبونة، بعد تفشي فيروس كورونا المستجد.

ويمكن لمشروع مماثل أن يصطدم بالعديد من المنتقدين: الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الضامن لنظام أكثر جدارة، حيث يتعين على الاندية التأهل من خلال بطولاتها المحلية إلى المسابقات القارية. ثم هناك المدافعون عن الأندية المتوسطة والصغيرة التي سيتم إقصاؤها على الارجح من الدوري السوبر، أو تكون عاجزة عن الاستمرار بجدول مباريات مزدحم.

وكان رئيس الاتحاد الأوروبي السلوفيني ألكسندر تشيفيرين قد استبعد في اغسطس الماضي في مقابلة مع (فرانس برس) فكرة الدوري السوبر، وقال: "أي دوري سوبر بين 10، 12، 24 ناديا سيصبح مملاً. عندما تستمعون إلى نشيد دوري الأبطال، تعرفون عما نتحدث... لا أرى كيف يمكن أن يكون ناجحاً، حتى لو حاولوا القيام بذلك".

رأي مماثل عبر عنه رئيس رابطة الدوري الإسباني خافيير تيباس في مقابلة مع فرانس برس الاربعاء "هذه المشاريع تحت الأرض تبدو جيدة فقد عندما تفكر فيها الساعة الخامسة صباحا بعد ليلة تقضيها في الحانة". وردّ تيباس أمس فوراً على تصريحات الإداري الكاتالوني مغرّدا على "تويتر": لسوء حظ بارتوميو، يعلن في اليوم الأخير من ولايته المشاركة في مسابقة شبح تقود برشلونة إلى الخراب، وتؤكّد جهله في صناعة كرة القدم".

مشروع بـ6 مليار دولار

يشكّل هذا المشروع المنبوذ من رؤساء روابط الدوريات، رافعة اقتصادية جدية لأندية تهاوت ميزانياتها في أزمة تفشي فيروس "كوفيد-19" بدءا من الربيع الماضي. وبحسب "سكاي سبورت" يبلغ تمويل البطولة الجديدة 6 مليارات دولار أميركي، مضمونة من خلال تمويل حقوق البث التلفزيوني للحدث. يمكن لكل ناد تلقي "مئات الملايين من الجنيهات الاسترلينية" نتيجة مشاركته بحسب الصحف البريطانية.

وأصرّ بارتوميو "سيضمن الدوري السوبر الأوروبي أن يستمر النادي بالانتماء إلى سوسيوس (الجماهير). نتفرد بكوننا لا نوزّع الأرباح، بل تُخصَّص للاستثمارات الرياضية والميراثية"، مضيفاً أن "النادي يتمتع بصلابة لا جدال فيها". وأعلن برشلونة مطلع الشهر الجاري ان خسائره بلغت 97 مليون يورو (114 مليون دولار أميركي) للموسم الماضي، فيما وصلت قيمة ديونه إلى 488 مليون يورو. وكانت مشاريع اصلاح البطولات القارية محط جدل كبير في الأشهر الاخيرة، وذلك بعد نهاية عقود حقوق النقل التلفزيوني عام 2024، إذ تحاول أندية الطليعة الدفع نحو انشاء بطولة نخبوية تنتقدها أندية أخرى وروابط الدوريات المحليات.

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