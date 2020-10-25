«كورونا» يغلق الملاعب الإيطالية أمام الجماهير مجدداً

المصدر: روما - (د ب أ)

قررت الحكومة الإيطالية، اليوم، إلغاء قرارها السابق، الذي صدر الشهر الماضي، بحضور الجماهير للفعاليات الرياضية في البلاد، الذي كان مسموحا به بحد أقصى ألف متفرج.



وقدم رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي المرسوم الوزاري، الذي سيصبح سيدخل حيز التنفيذ غد الاثنين وحتى 24 نوفمبر القادم، حيث تسعى البلاد جاهدة لاحتواء الموجة الثانية من جائحة فيروس كورونا، التي تسببت مؤخرا فيما يقرب من 20 ألف حالة إصابة جديدة.



ينص المرسوم على أن الرياضات الاحترافية فقط، وتلك التي تجري تحت رعاية اللجنة الأولمبية الإيطالية والفعاليات الدولية يمكنها الاستمرار بإقامتها "خلف الأبواب المغلقة داخل المنشآت أو في الأماكن المفتوحة بدون متفرجين".



دخلت إيطاليا في حالة إغلاق خلال الفترة من مارس حتى مايو الماضيين، ولم يتم السماح في البداية بحضور الجماهير عندما استأنفت البطولات الرياضية منافساتها في حزيران/يونيو الماضي.



تم الانتهاء من موسم دوري كرة القدم الإيطالي 2019 / 2020 في ملاعب فارغة في أوائل أغسطس الماضي، ولكن تم السماح بحضور ألف متفرج كحد أقصى لمتابعة المباريات عندما بدأ الموسم الجديد في 20 سبتمبر الماضي.

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