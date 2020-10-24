نجم الأهلي يتغنى بهداف الزمالك وينتقد مهاجم القلعة الحمراء

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

أشاد نجم هجوم فريق الأهلي المصري السابق محمد فاروق، بمهاجم فريق الزمالك مصطفى محمد، مشيراً إلى أنه يمتلك مؤهلات كبيرة تمكنه من الاحتراف خارجياً.

وتحدث محمد فاروق خلال تصريحات تليفزيونية عبر برنامج "بى أون تايم"، عن فوز الأهلي على الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، وقال: "أليو بادجى مهاجم القلعة الحمراء غير مؤهل فنياً لقيادة الهجوم الأحمر، وأحترم موسيمانى مدرب الفريق لعدم إشراكه في المباريات، سعداء جداً كأهلاوية بالفوز في المغرب والقاهرة على الوداد والوصول إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا، الأمر لم يكن سهلاً بالتأكيد، الأهلي تفوق على أندية كبيرة خلال مشواره إلى النهائي، ووصول الوداد إلى هذه المرحلة من البطولة يعنى أنه فريق كبير، وموسيمانى مدرب كبير وظهرت بصماته مع الأهلي".

وأضاف: "أرى أن بادجى لا يصلح للأهلي منذ قدومه، وليس مؤهلاً للقلعة الحمراء، وأحترم موسيمانى لأنه لم يمنحه فرصة على اعتبار أنه أقل من الباقيين، وأعتقد أن ضم مهاجم جديد أمر سليم، ومصطفى محمد لاعب الزمالك هو أفضل مهاجم في الدوري، وإذا ركز أكثر من ذلك سيكون مكانه أكبر".

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