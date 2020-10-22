الأهلي المصري يؤكد جاهزية نجم الفريق لمواجهة الوداد

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

كشف الجهاز الطبى بالنادي الأهلي المصري عن موقف نجم الفريق النيجيرى جونيور أجاي، من التواجد في مباراة العودة أمام الوداد المغربي بعد أن غاب عن تدريب أمس. وبحسب موقع صحيفة "اليوم السابع" فإن اللاعب النيجيري جاهز للمباراة، وأن غيابه عن مران أمس، كان بسبب الإجهاد فقط، وحاجته للراحة بعد قرار من الجهاز الفني.

ويقابل الأهلي فريق الوداد المغربي غداً، على استاد القاهرة فى إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعد أن كان الأهلي فاز في لقاء الذهاب بهدفين دون مقابل. وأوضح الجهاز الطبي للأهلي أن أجاى سيكون جاهزاً للمشاركة فى مران الخميس ومباراة الغد المرتقبة التى يتطلع فيها الأهلي لحسم التأهل لنهائي البطولة الإفريقية بشكل رسمي، بعد الفوز في الذهاب السبت الماضي بالمغرب بثنائية نظيفة.

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