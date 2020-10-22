كلوب يوضح سبب خروج صلاح وماني وفيرمينيو أمام أياكس

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

أثار خروج ثلاثي "خط النار" في فريق ليفربول الإنجليزي، المصري محمد صلاح، والبرازيلي فيرمينو، والسنغالي ساديو ماني، القلق بين أنصار الفريق على مواقع التواصل الإجتماعي، بعد مباراة أياكس الهولندي، والتي شهدت فوز ليفربول 1-0 في الجولة الأولى بدوري أبطال أوروبا أمس. وتعتبر المرة الأولى التي يقوم فيها المدرب بهذا التغيير الثلاثي دفعة واحدة.

وحدث التغيير بعد ساعة من بداية المباراة، إذ لم يسبق أن خرج اللاعبون الثلاثة دفعة واحدة في اي مباراة سابقة. ونقلت شبكة "ليفربول إيكو" الإنجليزية، عن مرب ليفربول، الألماني يورغن كلوب قوله، بعد المباراة: كان علينا أن ندافع معاً، وكان على لاعبي الجناحين المشاركة في الدفاع كذلك، ما تطلب إجراء بعض التغييرات، إذ كانت المباراة صعبة وشديدة على المهاجمين الثلاثة، وكان من المنطقي إجراء تبديلات، وأن ندفع بلاعبين جدد كانوا في حالة جيدة، وساعدونا كثيرًا، شاكيري ومينامينو وجوتا، وكل شيء صار على ما يرام، الأمر كان جيدا بما يكفي للفوز بالمباراة".

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