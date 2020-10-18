أندية ألمانية تطالب بتوزيع عادل لعائدات البث التليفزيوني

المصدر: وكالات

تقود أندية ماينز وشتوتجارت وارمينيا بيلفيلد المنافسة بالبدوري الألماني، بالإضافة إلى نادي يان ريجنسبرج المنافس بالدرجة الثانية حملة للمطالبة بإعادة توزيع عائدات البث التليفزيوني.

ويعتبر المطلب الرئيس للأندية هو أن كل عائدات البث التليفزيوني على المستويين المحلي والدولي بدءا من موسم 2020 /2021 يتم توزيعها بالعدل بين أندية دوري الدرجتيين الأولى والثانية.

وتتوقع رابطة الدوري الألماني لكرة القدم الحصول على 250 مليون يورو (292 مليون دولار) في الموسم من السوق الدولي، في الوقت الذي ترغب فيه الأندية الأربعة أن تذهب 20 بالمئة من هذه القيمة إلى أندية الدرجة الثانية، مما يعني حصولها على 50 مليون يورو سنويا، بدلا من ثمانية ملايين يورو حاليا ، على حساب المشاركين في دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.

الجدل المثار حول توزيع العائدات الإعلامية أصبح هو محور الحديث مجددا خلال أزمة فيروس كورونا المستجد، في الوقت الذي ترغب فيه رابطة الدوري الألماني في اتخاذ قرار بشأن السياسة الجديدة لتوزيع العائدات خلال العام الحالي.

واتسعت الفجوة بين أندية القمة وباقي أندية البوندسليغا فيما يتعلق تحديدا بعائدات مباريات دوري أبطال أوروبا إذ من المفترض أن يحصل بايرن ميونخ على 115 مليون و690 الف يورو بعد تتويجه باللقب القاري في الموسم الماضي ، حيث لن يفرض الاتحاد الأوروبي (يويفا) أي استقطاعات رغم تراجع الإيرادات بفعل جائحة كورونا.

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