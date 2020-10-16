رونالدو: لا تدع ما لا يمكنك فعله يقف في طريق ما يمكنك فعله

المصدر: وكالات

رفع كريستيانو رونالدو لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم شعار التحدي، وذلك في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، اليوم الجمعة، بعد يوم من اتهامه بخرق قواعد فيروس كورونا.

ونشر رونالدو على موقع "إنستغرام" صورة له في حمام السباحة يظهر فيها ضاحكاً ومسترخياً، وعلق عليها: "لا تدع ما لا يمكنك فعله يقف في طريق ما يمكنك فعله".

ويعزل رونالدو (35 عاماً) نفسه في منزله بمدينة تورينو منذ يوم الأربعاء، بعدما أصيب بفيروس كورونا وترك المنتخب البرتغالي قبل مواجهة السويد في دوري أمم أوروبا.

وقال فينشينزو سبادافورا، وزير الرياضة الإيطالي، أمس الخميس، في مقابلة، مع إذاعة "أر.أيه.أي" العامة أن رونالدو خرق البروتوكولات الإيطالية للفيروس من خلال السفر إلى إيطاليا والخروج منها للانضمام للمنتخب البرتغالي.

وترك رونالدو ولاعبو يوفنتوس الأجانب إيطاليا الأسبوع الماضي للانضمام لمنتخباتهم الوطنية، بينما كان فريق يوفنتوس في الحجر الصحي بعد ظهور إصابتين بفيروس كورونا بين العاملين بالنادي.

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