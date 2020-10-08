"الانضباط السعودية" تغرّم السهلاوي بسبب عبارات غير أخلاقية

المصدر: وكالات

قررت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم فرض غرامة مالية على محمد السهلاوي، لاعب نادي التعاون السعودي، بقيمة 50 ألف ريال سعودي، وذلك بسبب تعليقات تضمنت عبارات غير أخلاقية من خلال حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

ورد السهلاوي، لاعب القادسية والنصر السابق، عقب خروج فريقه التعاون من دور الـ16 بدوري أبطال آسيا أمام النصر في حسابه بموقع "تويتر" على أحد المعلقات ردا "حمل إيحاء غير أخلاقي"، وهو ما جعل لجنة الانضباط تتدخل بحسب أنظمتها، كون السهلاوي لاعبا محترفا بأحد الأندية السعودية.

وفي جانب آخر أصدرت اللجنة قراراً بقبول احتجاج نادي الاتحاد على نادي الشباب بسبب مشاركة لاعب الشباب حمود العنزي بشكل غير نظامي، وتم إلغاء نتيجة المباراة واعتبار الشباب خاسراً بنتيجة صفر / 3 لصالح نادي الاتحاد. وقررت اللجنة إيقاف إداري فريق نادي الشباب حسين معاذ لمدة شهرين.

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