الكشف عن التصميم الجديد لقميص منتخب مصر.. "مؤمن زكريا جديد المنتخب"

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

كشف الاتحاد المصري لكرة القدم عبر موقعه الرسمي عن القميص الجديد لمنتخب الفراعنة الذي سيظهر به خلال الفترة المقبلة، وقام الاتحاد بلفتة إنسانية بعدما تضمن الإعلان لاعب الأهلي المصري والمنتخب السابق مؤمن زكريا الذي ابتعد أخيراً عن الملاعب بعد إصابته بمرض نادر في الأعصاب ويتعالج منه حالياً.

وبث الاتحاد المصري صورة لنجوم المنتخب، لاعب الزمالك طارق أحمد، وحارس الأهلي محمد الشناوي، ولاعب الأهلي عمرو السولية، يتوسطهم مؤمن زكريا، وهم يرتدون القميص الجديد وهو من ماركة شركة بوما الرياضية.

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