6 لاعبين من شاختار يغيبون عن ودية أوكرانيا وفرنسا بسبب كورونا

المصدر: وكالات

سيخوض المنتخب الأوكراني مباراة بعد غدٍ الأربعاء الودية ضد نظيره الفرنسي بطل العالم في باريس من دون لاعبي شاختار دانييتسك، وذلك بعد أن دخل الأخير في حجر صحي ذاتي نتيجة تبيّن إصابة إثنين من لاعبيه بفيروس كورونا المستجد، بحسب ما أعلن الاتحاد المحلي لكرة القدم الإثنين.

وكان من المفترض أن تضم تشكيلة أوكرانيا ستة من لاعبي شاختار دانييستك في مباراة الأربعاء، لكن بطل الدوري أعلن في وقت متأخر الأحد أن حارسه أندري بياتوف ولاعب وسطه تاراس ستيبانينكو مصابان بفيروس "كوفيد-19".

وبسبب هاتين الحالتين "سيدخل جميع ممثلي شاختار في الحجر الصحي الذاتي" بحسب ما أفاد الاتحاد الأوكراني، كاشفا بأن جميع الطواقم العاملة في الفريق، بينهم اللاعبون، سيخضعون لفحص ثان في غضون أربعة أيام.

وقال الاتحاد الأوكراني أن اللاعبين الأربعة الآخرين الموجودين مع المنتخب الوطني، وهم ميكولا ماتفيينكو وفيكتور كوفالينكو ومارلوس وجونيور موراييس، سيغيبون عن الرحلة الى باريس.

وأشار الى أن فحوصا إضافية مقررة الإثنين والخميس ستكشف إذا كان بإمكان اللاعبين الستة الالتحاق بالمنتخب للمشاركة في مباراتي دوري الأمم الأوروبية المقررتين في كييف ضد ألمانيا في 10 الشهر الحالي وإسبانيا بعدها بثلاثة أيام.

ووصل عدد المصابين بفيروس "كوفيد-19" في أوكرانيا الى 230 ألف شخص، فيما تجاوز عدد الوفيات 4400 شخص.

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