إصابة 3 لاعبين من ريد بول بفيروس «كورونا»

المصدر: سالزبورغ - د.ب.أ

دخل فريق ريد بول سالزبورغ حامل لقب الدوري النمساوي لكرة القدم في حجر صحي، بعد اكتشاف إيجابية اختبارات فيروس «كورونا» لدى ثلاثة من لاعبي الفريق، حسب ما أعلن النادي النمساوي في موقعه على الإنترنت، أمس.

وكان الفريق خضع للاختبارات بعد مباراته أمام مكابي تل أبيب الإسرائيلي، في الدور الفاصل لتحديد المتأهلين لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ولم يكشف ريد بول سالزبورغ النقاب عن أسماء اللاعبين المصابين، الذين تأكد غيابهم عن مباراة الفريق، أمس، أمام هارتبيرغ في الدوري النمساوي.

ودخل بقية لاعبي الفريق أيضاً في الحجر الصحي بمبدأ الوقاية، ما يعني أنه لن يسمح لهم بالذهاب لأي مكان باستثناء منازلهم وملاعب التدريب وملعب المباراة.

ولن ينضم أي من لاعبي الفريق إلى المنتخبات التي ينتمون إليها، خلال جولة المباريات الودية المرتقبة خلال الأيام المقبلة.

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