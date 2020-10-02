بالفيديو.. جمهور الأهلي يستقبل المدرب الجديد موسيماني بهتاف "إفريقيا"

المصدر: حميد نعمان - دبي

وصل صباح اليوم إلى العاصمة المصرية القاهرة، المدرب الجديد لفريق الأهلي، الجنوب إفريقي موسيماني، المدرب السابق لفريق صان داونز، وذلك بعد التعاقد معه لموسمين، خلفا للمدرب الفرنسي السابق رينيه فايلر. واستقبل حشد من جمهور الأهلي المدرب الجديد في مطار القاهرة الدولي بحرارة كبيرة، وكان الهتاف الأبرز منهم للمدرب "إفريقيا..إفريقيا"، في تعبير عن فرحتهم بتولي المدرب الخبير مهام القيادة الفنية للأهلي، ودعوتهم المدرب لقيادة الأهلي للقب دوري أبطال إفريقيا، حيث يستعد لمواجهة الوداد البيضاوي المغربي نهاية الشهر الجاري في نصف نهائي البطولة. وأعلن الأهلي رسميا أمس التعاقد مع موسيماني لموسمين.

وذكرت صحيفة "اليوم السابع" أن موعد وصول المدرب تأخر 6 ساعات بسبب ظروف الطيران. وأدى هذا الأمر إلى تأخير موعد المؤتمر الصحافي للمدرب، وتقديمه لوسائل الإعلام.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news