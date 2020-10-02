زيدان لجمهور ريال مدريد: اصبروا سنتحسن

المصدر: مدريد ■د.ب.أ

اعترف زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد الإسباني، بأن الفريق لم يقدم أفضل مستوياته في المباراة التي انتهت بالفوز على بلد الوليد 1-صفر، أول من أمس، ضمن منافسات المرحلة الرابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم، مشيداً بقوة فريق بلد الوليد.

وقال زيدان عقب المباراة التي أقيمت على ملعب «ألفريدو دي ستيفانو»: «لعبنا أمام فريق قوي للغاية، يدافع جيداً.. وكنا نعرف قبل المباراة أننا سنعاني. لعبنا مباراة صعبة، لكننا فزنا بالنقاط الثلاث. لقد بدأنا الليغا (الدوري الإسباني) للتو».

وأضاف زيدان في التصريحات التي نشرها الموقع الرسمي لريال مدريد: «لم نقدم مباراة رائعة، هذا صحيح، لكن يجب التحلي بالصبر والهدوء. المهم بالنسبة لنا هو الفوز بالنقاط الثلاث، وسنتحسن تدريجياً بكل تأكيد».

وتابع: «في الشوط الأول، لم نكن جيدين للغاية وكان علينا التغيير. هذا يحدث من وقت لآخر. لا يمكننا القيام دائماً بالأمور بشكل جيد، ولهذا فإن جميع اللاعبين مستعدون دائماً للعب. عندما لا تسير الأمور على ما يرام، يجب أن تكون مستعداً للتغيير، وهذا ما فعلناه». وقال: «في الشوط الثاني، كنا أفضل مع الهدف، الاستحواذ على الكرة والضغط. هذا ما كان يجب تغييره، وهذا ما فعلناه».

وعلق زيدان بشأن هدف الفوز الذي سجله فينيسيوس جونيور في الدقيقة 65، قائلاً: «سعيد بهدفه وسعيد بأدائه. بشكل عام، سعيد أيضاً بدخول أسينسيو وكارفاخال.. عندما نجري تغييرات فهي لتقديم شيء مختلف، وقد فعلنا ذلك مع التبديلات».

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