إصابة الجهاز الفني للترجي التونسي بالكامل بفيروس كورونا

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

أعلن نادي الترجي التونسي اصابة مدرب الفريق الاول معين الشعباني وباقي أعضاء الجهاز الفني بفيروس كورونا المستجد، مشيراً إلى أن حالتهم مستقرة لكنهم يخضعون للحجر الصحي.

وقال نادي الترجي عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إن نتائج تحاليل فيروس كورونا لأعضاء الجهاز الفني جاءت ايجابية، ليلحق بذلك معين الشعباني ومساعده عثمان النجار والمعد البدني صبري البوعزيزي بالمدرب المساعد الاول مجدي تراوي الذي اعلن عن اصابته بالفيروس في وقت سابق.

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