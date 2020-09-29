سان جرمان يسعى لضم مدافع تشلسي روديغر

المصدر: وكالات

كشفت تقارير إعلامية في فرنسا أن المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، أجرى اتصالا هاتفيا مع الألماني الدولي انطونيو روديغر، لاعب نادي تشيلسي الإنجليزي، بخصوص انتقاله إلى نادي العاصمة الفرنسية. وجاء ذلك وفقا لما أعلنته محطة "آر إم سي سبورتس" اليوم. يذكر أن لاعب خط الدفاع (27 عاما) مرتبط بعقد مع النادي الإنجليزي حتى نهاية يونيو 2022، وهو ما يعني أن انتقاله الآن ستكون له تكاليف.

ولم يعد فرانك لامبارد، المدير الفني لتشيلسي، يعتمد في الفترة الأخيرة على روديغر صاحب الـ31 مباراة دولية، والذي انتقل في صيف 2017 من ايه إس روما الإيطالي إلى تشيلسي. ووفقا لما ذكرته المحطة، المفاوضات مستمرة بين سان جيرمان وتشيلسي.

ولا يرغب تشيلسي في التخلي عن روديغر إلا في حال وجود عرض مناسب. وإلى جانب سان جيرمان، هناك أندية أخرى تسعى إلى ضمن روديغر، منها ناديه السابق روما ونادي برشلونة الإسباني.

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