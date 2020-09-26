بيراميدز يضم ثالثة صفقاته من الأهلي المصري

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

أعلن نادي بيراميدز عن تعاقده بشكل رسمي مع نجم وقائد فريق الأهلي السابق شريف إكرامي، في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع فريقه وعدم تجديده، وذلك في عقد يمتد 3 سنوات بداية من الموسم المقبل.

ويعتبر شريف إكرامي من أبرز حراس المرمى في السنوات الأخيرة بالنادي الأهلي، ويعتبر اللاعب هو ثالث صفقات بيراميدز في الموسم الجديد بعد التعاقد مع أحمد فتحي ورمضان صبحي.

وإكرامي من أبناء قطاع ناشئي الأهلي، ورحل عنه في 2005 إلى فينورد الهولندي كما لعب معاراً لأنقرة جوتشو التركي، وعاد إلى مصر في 2009 عبر بوابة الجونة، قبل أن يعود إلى بيته الأصلي بعدها بعام.

وحصل اللاعب مع الأهلي على 8 ألقاب لحساب الدوري المصري، ولقب كأس مصر، و5 ألقاب سوبر محلي، بجانب لقبين لحساب دوري أبطال إفريقيا ولقب للكونفدرالية الإفريقية ولقبين للسوبر الإفريقي، وحرس إكرامي مرمى الأهلي في 271 مباراة إجمالاً، كما خاض 24 مباراة دولية مع منتخب مصر.

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