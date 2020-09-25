محمد صلاح يدعم ميار شريف.. "حققت فوز تاريخي لمصر بالكرة الصفراء"

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

حرص النجم المصري محمد صلاح على تشجيع بطلة مصر في التنس الأرضي ميار شريف بعدما صنعت التاريخ بتحقيق أول فوز لبلادها في مباراة ببطولة رولان غاروس جاء على حساب الكولومبية ماريا أوسوريو بمجموعتين دون رد (6-4 و6-صفر).

وكتب صلاح على حسابه في "تويتر": تصنع التاريخ، ميار شريف أول مصرية تحقق الفوز في مباراة في الغراند سلام".

وأصبحت ميار شريف أول لاعبة في تاريخ التنس المصري تتأهل إلى الأولمبياد بعدما ضمنت التأهل إلى منافسات طوكيو التي تأجلت إلى الصيف القادم بسبب أزمة فيروس كورونا.

وحرصت البطلة المصرية على توجيه الشكر إلى محمد صلاح بعد نشره التغريدة، وكتبت عبر صحفتها في "فيس بوك": "شكراً للملك المصري محمد صلاح على ريتويت التشجيع".

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