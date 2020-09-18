رسمياً.. ليفربول يعلن التعاقد مع تياغو ألكانتارا

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

أعلن نادي ليفربول رسمياً عن تعاقده مع لاعب الوسط الإسباني تياغو ألكانتارا، قادماً من نادي بايرن ميونخ الألماني بطل أوروبا، في صفقة قدرت بقيمة 20 مليون جنيه إسترليني، وذلك قبل عام من انتهاء عقد اللاعب مع البافاري.

ونشر الحساب الرسمي للنادي على موقع التواصل الإجتماعي "توتير" صوراً وفيديو بعد توقيع اللاعب الذي سيمثل إضافة قوية لبطل إنجلترا وسيرتدي اللاعب الرقم 6.

وكان الرئيس التنفيذي لبايرن ميونيخ كارل هاينز رومنيغه، قد أعلن الخميس الماضي أن ليفربول توصل إلى اتفاق لضم لاعب الوسط الإسباني تياغو ألكانتارا من النادي الألماني بطل أوروبا.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news