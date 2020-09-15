بعد أيام على انطلاقه.. 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الدوري الإنجليزي

المصدر: متابعات موقع الإمارات اليوم

كشفت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليغ"، عن تسجيل أربع إصابات جديدة بفيروس كورونا بين لاعبي وأفراد طواقم الأندية، دون أن تذكر أسماء المصابين أو أنديتهم، لكن سيتعين عليهم الآن دخول العزل الذاتي لعشرة أيام.

وقالت الرابطة أن فحوصاً أجرتها وشملت 2131 لاعبا وفردا من طواقم الأندية للكشف عن المصابين بفيروس كوفيد-19 وذلك في الفترة بين السابع و13 سبتمبر الجاري.

وكانت اختبارات الأسبوع الماضي كشفت عن 3 حالات إيجابية بين 1605 خضعوا لفحوص.

وانطلق الموسم الجديد للدوري الممتاز في 12 سبتمبر من دون جماهير، وفي ظل قيود صحية صارمة لاحتواء انتشار الفيروس.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news