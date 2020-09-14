الكشف عن حقيقة مغادرة البرازيلي جوليانو للنصر السعودي

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

ارتبط اسم نجم النصر السعودي، البرازيلي جوليانو، بمغادرة الفريق عقب التعاقد مع النجم الأرجنتيني مارتينز، وهو ما رد عليه اللاعب وكشف حقيقة الأنباء التي أشارت إلى رغبته في الانضمام لنادي أوروبي من أجل العودة مرة أخرى وتمثيل المنتخب البرازيلي.

وقال جوليانو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "سمعت الكثير من الشائعات التي تقول أنني سأترك النصر بعد نهاية الموسم، ولكني أود أن أوضح أن لدي عقداً لمدة عام آخر وأريد البقاء، هذه الرغبة متبادلة بيني والنادي الذي أظهر سعادة بقرار استمراري، حيث إنهم قاموا بعد ذلك بإلغاء تأشيرة الخروج الخاصة بي".

ولم يكتف اللاعب بذلك الرد بل قام بنشر صورة للتأشيرة الملغاة، وعلق عليها: "إلى كل من ينتظر رحيلي، استمتع بهذه الصورة، أراكم مرة أخرى في الرياض لاحقاً".

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