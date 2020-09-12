نجم الزمالك يهاجم محمد صلاح بسبب 100 ألف جنية

المصدر: محمد أبوإسماعيل - دبي

انتقد نجم نادي الزمالك المصري السابق ورئيس جمعية قدامى اللاعبين محمود أبو رجيلة، نجم وهداف فريق ليفربول محمد صلاح، بسبب عدم دعم اللاعب للجمعية وقدامى اللاعبين.



وقال أبو رجيلة في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج "اللعيب" المذاع عبر قناة "إم بي سي مصر": "ألوم على محمد صلاح بسبب عدم دعمه للجمعية وقدامي اللاعبين، نجم ليفربول اتبرع قبل كدة بـ100 ألف جنيه من فترة طويلة، لكنه الآن لم يعد يدعم قدامي اللاعبين".



وأضاف محمود أبو رجيله: "محمد صلاح بيعمل خير كتير في طنطا مسقط رأسه، لكن هناك لاعبين سابقين يحتاجون وقوفه بجانبهم".

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